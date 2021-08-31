Начался рабочий визит Зеленского в США

Зеленский вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в США по приглашению Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в США с рабочим визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщается на странице офиса президента Украины в Facebook.

По данным ведомства, 1 сентября лидеры государств встретятся в формате с глазу на глаз и в расширенном составе делегаций. Также украинский лидер проведет переговоры с некоторыми главами министерств и ведомств. Ожидается, что в ходе переговоров стороны подпишут ряд важных документов.

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Из Вашингтона Зеленский направится в Калифорнию, где запланировано его выступление в Стэнфордском университете, а также пройдут встречи с руководителями ведущих технологических корпораций, среди которых, предположительно, будут генеральный директор Apple Тим Кук и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Ранее стало известно, что 31 августа Зеленский и министр обороны Украины Андрей Таран встретятся с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Стороны обсудят ряд важных вопросов военного сотрудничества двух стран. Будет ли пресс-конференция после беседы, пока не уточняется.

30 августа лидер президентской партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко рассказал, что ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского станет присоединение США к решению вопросов «деоккупации» Донбасса и Крыма.

Парламентарий также назвал ряд других тем, которые Байден и Зеленский будут обсуждать во время встречи. В их число депутат включил препятствование превращению российского газопровода «Северный поток-2» в «энергетическое и экономическое оружие против Украины», а также поддержку украинских реформ.

