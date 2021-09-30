Стилист нашел дешевую замену модной сумке за 375 тысяч рублей

Известный стилист и телезвезда Донни Галелла нашел дешевую замену сумки, которая стала модной среди знаменитостей. Соответствующая информация появилась на сайте издания Daily Mail.

Речь идет о кожаной сумке-багете модного дома Bottega Veneta, которая получила название Shoulder Pouch. Отмечается, что стоимость изделия, которое представлено в ассортименте люксового бренда в разных цветах, составляет 5160 долларов (375 тысяч рублей).

По словам Галелла, с подобным аксессуаром неоднократно появлялись на публике различные звезды, такие как супермодели Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер и австралийская блогерша Бьянка (Bianca). «Такая сумка — яркая деталь образа, которая сразу привлекает к себе внимание», — пояснил эксперт.

Согласно материалу, стилист обнаружил более дешевую версию актуальной сумки. Выяснилось, что похожий товар продается в австралийском супермаркете Big W за 25 долларов (1820 рублей). Отмечается, что покупателям доступны сумки в разных цветах, среди которых черный, бежевый, коричневый, зеленый, горчичный, бирюзовый и другие.

Ранее в сентябре Донни Галелла также нашел замену дорогой обуви по низкой цене. Он подчеркнул, что в нынешнем сезоне популярностью пользовались кожаные тапки на высокой платформе. Например, такая модель представлена в ассортименте итальянского люксового бренда Fendi, а он обнаружил похожую пару в супермаркете Big W.