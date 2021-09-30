Мужчина проснулся с летучей мышью на шее и через месяц умер от бешенства

В американском округе Лейк, штат Иллинойс, 80-летний мужчина умер от бешенства и стал первым скончавшимся от этой болезни в штате за последние 67 лет. Об этом пишет Daily Mail.

В среду, 29 сентября, на официальной Facebook-странице департамента здравоохранения Иллинойса появилось сообщение о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил смерть мужчины от укуса летучей мыши, которая заразила его бешенством.

Укушенный американец ранее рассказывал, что однажды ночью проснулся и обнаружил кусающую его за шею летучую мышь. Вскоре после укуса он начал испытывать головную боль, ему было тяжело контролировать движения рук и ног, которые периодически немели, и его речь иногда становилась бессвязной. Во вторник, 28 сентября, через месяц после нападения летучей мыши, мужчина скончался. Медики взяли его кровь на анализ и выяснили, что причиной смерти стало бешенство.

Сообщается, что бешенство имеет один из самых высоких показателей смертности среди всех заболеваний, так как практически 100 процентов пациентов, у которых проявляются симптомы, умирают в течение нескольких недель. Вакцина от бешенства способна защитить человека, но при условии, что ее введут сразу после укуса. Как только у жертвы появляются симптомы бешенства, спасать ее, как правило, уже поздно.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбак скончался от укуса морской змеи. По данным издания The Mirror, такого не случалось в течение 80 лет.