Укушенный пауком счел себя слишком мужественным для похода к врачу и умер

Житель бразильского города Пату-Бранку пренебрег походом к врачу после укуса ядовитого паука и умер. Об этом сообщает сайт 7 News.

Ядовитый коричневый паук-отшельник укусил в ногу 48-летнего Лучано Марчиоро (Luciano Morchioro), когда тот спал. Членистоногое спряталось в простынях. Мужчина отказался идти к врачу, так как счел себя «слишком мужественным» для этого.

Сын Марчиоро Родриго рассказал, что через три дня после укуса заражение распространилось, и нога мужчины сильно распухла. Все это время он страдал от проблем с мочеиспусканием. Марчиоро решил, что подхватил обычный вирус и продолжал игнорировать симптомы.

Бразильца госпитализировали в тяжелом состоянии и сразу поместили в реанимацию. Врачи не смогли спасти жизнь пациента.

Его убитая горем 74-летняя мать решила предупредить других людей о необходимости внимательно следить за состоянием здоровья родных и заставлять их идти к врачу, если есть такая необходимость. «Если мужчины чувствуют себя плохо, не позволяйте им игнорировать походы к врачу, даже если они считают, что лечиться — не для мачо», — сказала она.

Укус коричневого паука-отшельника может вызвать зуд, раздражение, боль и в редких случаях привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании попала в больницу после укуса паука. Паук-стеатода, также известный как ложная вдова, прятался в диванной подушке и укусил 49-летнюю Луизу Эдвардс (Louise Edwards), когда та во время уборки сунула подушку подмышку.

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