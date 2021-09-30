Россиянин рассказал о находках на месте бывшего моря в Тверской области

В Селижаровском районе Тверской области местные жители, любители минералогии и палеонтологии, поискали окаменелости на месте бывшего моря. Фотографиями находок они поделились в сообществе «Минералогия | Палеонтология | Геология» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста Ромил Федоров рассказал, что он с женой съездил в Хотошинский карьер, расположенный недалеко от деревень Хотошино, Ланино и Селище, еще прошлым летом. По словам россиянина, в этом месте возле реки находится «мощное геологическое образование нижнекарбоновых пород», которым около 330-346 миллионов лет. Если возвращаться к Каменноугольному периоду, то «здесь плескалось море, кипевшее жизнью тех далеких времен». «А теперь это холмы, в которых под слоем красной глины спрятались многометровые толщи известняка», — пояснил он.

Федоров также отметил, что в прошлом веке на этом месте проводили разработки известняка для местного завода, но после 1990-х все прекратилось, а карьеры «превратились в места несанкционированных свалок». В настоящий момент он заброшен и зарос высокой травой, но это не помешало супругам найти там «палеонтологические сокровища».

В итоге местные жители отыскали много видов брахиопод и кораллов. За полтора часа, как заявил любитель минералов, они набрали больше 15 килограммов разных окаменелостей. «Некоторые гигантопродуктусы попались размером под 20 сантиметров. И попались неплохие кристаллы кварца, образцы кремней, и халцедона в карьере тоже было много», — рассказал россиянин.

Ранее стало известно, что в Кировской области россиянин нашел окаменелые останки вымерших моллюсков — аммонитов и белемнитов Юрского периода, которым «приписывают различные магические и фантастические свойства».

В начале сентября житель Челябинска также показал фотографии «раборакочерепахи» из озера Синеглазово. В итоге оказалось, что это мечехвост, или подковообразный краб. Такие членистоногие жили еще в Триасовый и Юрский периоды, то есть они существуют, начиная с эпохи динозавров.