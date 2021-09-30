Создано небьющееся стекло для смартфонов

Канадские ученые представили прототип прочного стекла, который можно применять в смартфонах. Изобретение было описано в журнале Science.

По словам специалистов Университета Макгилла, новое стекло в пять раз более устойчиво к трещинам и в три раза прочнее обычного стекла. Ученые рассказали, что стекло-акриловый композитный материал был создан по типу строения внутреннего слоя раковин моллюсков или перламутра, который состоит из переплетенных друг с другом частиц.

Раковины моллюсков на 95 процентов состоят из мела, который в чистом виде очень хрупкий, однако перламутр придает раковинам высокую прочность. «Удивительно, но перламутр обладает жесткостью крепкого и прочностью мягкого материалов, что дает ему лучшее из обоих миров», — отметил доцент кафедры биоинженерии университета Аллен Эрлихер (Allen Ehrlicher). Для создания небьющегося стекла ученые взяли архитектуру перламутра и воспроизвели ее со слоями стеклянных хлопьев и акрила. На этой основе получился прочный непрозрачный материал.

«Настроив показатель преломления акрила, мы заставили его плавно слиться со стеклом, чтобы получился действительно прозрачный композит», — рассказал научный сотрудник университета Али Амини (Ali Amini). По словам специалистов, ранее полученный ими материал не имел достаточную степень прозрачности и при близком рассмотрении выделялся специфическим шахматным узором.

В июле индийские ученые рассказали о создании самовосстанавливающегося материала для экранов смартфонов. Из-за молекулярного расположения в кристаллах между двумя поверхностями материала возникает сильная сила притяжения, благодаря чему стекло может восстанавливаться после повреждений.