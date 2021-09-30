На iPhone исчезли фотографии

Пользователи смартфонов Apple пожаловались на исчезнувшие с устройств фотографии. Об этом пишет издание MacRumors.

Жалобы владельцев iPhone появились в соцсетях и на форуме Apple. Судя по сообщениям, проблема связана со встроенным мессенджером iMessage и появилась после обновления до iOS 15. В случае, если сохранить определенное фото из сообщения в галерею, а затем удалить сообщение, то при выполнении резервного копирования фотография пропадет.

Журналисты отметили, что данная проблема вызывает серьезные опасения у пользователей iPhone. Это связано с тем, что у многих функция резервного копирования iCloud включена автоматически. Например, файлы на смартфоне начинают синхронизироваться с виртуальным сервером при подключении устройства к зарядке.

Специалисты заметили, что проблема существует как на публичной версии iOS 15, так и на второй бета-версии iOS 15.1. «До тех пор, пока эта ошибка не будет исправлена, если вы загрузили фотографии из приложения iMessage, вы должны убедиться, что сохранили сообщение в iMessage и не удалили его, чтобы предотвратить автоматическое исчезновение фото с ваших устройств», — отметили авторы.

Ранее Apple признала связанные с новыми iPhone и iOS 15 проблемы. Журналисты отметили, что чаще всего владельцы новых аппаратов жаловались на проблемы резервного копирования и стримингового сервиса Apple Music, который перестал работать на актуальных телефонах.