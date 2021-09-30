Качество новой линии купальников Кайли Дженнер вызвало недоумение в сети

Качество новой линии купальных костюмов, разработанной предпринимательницей и телезвездой Кайли Дженнер, вызвало недоумение в сети. Соответствующие видео и комментарии с критикой появились в TikTok.

Блогерша Брианна Рене (Brianna Renee), на страницу которой подписано больше 559 тысяч человек, поделилась своим впечатлением после распаковки доставленного ей товара из интернет-магазина бренда Kylieswim. Девушка заказала слитный купальник оранжево-розового цвета, который оформлен вырезами, оголяющими часть груди, талию и живот. Его стоимость на сайте марки составляет 80 долларов (5822 рубля).

На кадрах ролика героиня материала показала детали купальника вблизи. Видно, что на плавках ткань распоролась, внутренние швы выполнены неровно, а с внешней стороны изделия торчат нитки. Публикация стала вирусной и набрала 13,8 миллиона просмотров и больше двух миллионов лайков.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид товара из ассортимента бренда Дженнер в комментариях. «На Shein качество и то лучше», «Это похоже на одежду, которую я делала для своих кукол барби из тряпок», «Это Кайли, чего вы ожидали», «Не знаю, сколько ты за это отдала, но мне жаль твоих денег», «Я не потрачу и цента на вещи, которые создает эта семья», — высказывались они.

В феврале популярный бренд Shein порадовал девушек дешевой заменой купальника люксовой марки. Речь идет о купальном костюме с разноцветным принтом Geo Print Bikini стоимостью 15 долларов (1090 рублей). Бикини почти полностью повторяет дизайн купальника популярной среди знаменитостей австралийской марки Sommer Swim за 168 долларов (12 тысяч рублей).