Губернатор российского региона предупредил о возможном введении локдауна

В Псковской области через 2-3 недели могут ввести локдаун. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Ведерников, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в Псковской области ужесточат ограничения по COVID-19. Так, школы и колледжи муниципалитетов региона, где зафиксирована высокая заболеваемость, уходят на дистанционное обучение до 11 октября.

Кроме того, спортивные и религиозные мероприятия запретят в регионе с понедельника, 4 октября, на неделю, добавил Ведерников. Также будут закрыты тренировки, секции и кружки. В Псковской области разрешена работа театров и концертных залов при условии заполняемости на 70 процентов от общего числа мест.

Ранее стало известно, что в Самарской области с 11 октября посещать некоторые общественные места можно будет только предоставив QR-код с подтверждением вакцинации или перенесенного COVID-19. Помимо этого, QR-коды уже ввели в Чувашии, Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, а также в Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.