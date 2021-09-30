NtechLab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае

Компания NtechLab, технологический партнер «Ростеха», в рамках технологического партнерства с российским павильоном на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае предоставит свою платформу мультиобъектной видеоаналитики FindFace Multi с функцией распознавания лиц и силуэтов людей для подсчета посетителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Система позволит подсчитать общее число посетителей, проанализировать информацию о них: определить пол, возраст, оценить число уникальных посетителей, собрать информацию о частоте визитов.

При помощи FindFace Multi в российском павильоне также смогут следить за соблюдением мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Cистема будет уведомлять сотрудников, когда в одной зоне находится чрезмерно большое число людей, и собирать информацию об очередях, например, в какое время они сформировались и сколько человек находится в очереди.

«"Экспо-2020" обещает стать одной из крупнейших за всю историю проведения всемирных выставок. Для нас, как технологической компании, обеспечение безопасности посетителей российского павильона на "Экспо-2020" – это ответственная и интересная задача», – отметил генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

23 ноября в рамках «Экспо-2020» NtechLab организует международную конференцию, посвященную видеоаналитике. Участники из 10 стран, в том числе Бангладеш, Индии, Иордании, ОАЭ и России обсудят применение видеоаналитики администрациями городов, банками, сетями розничной торговли и промышленными предприятиями, а также ключевые тренды в сфере распознавания лиц и этическое использование искусственного интеллекта.

«Экспо-2020» пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.