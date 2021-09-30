В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о проблемах для России

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы — в духе новой Украины, которая размахивает картонной дубиной в надежде на мнимых союзников. Так слова министра иностранных дел о проблемах для России оценил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

Он отметил, что те, кто выжигает из своего сознания понятие объективности и честности, предъявляют России обвинение во лжи и цинизме.

«Нашу страну ментально агрессивной считают те, кто на улицах Киева в 2014 году выкалывал глаза омоновцам и заживо сжигал их. А теперь, видишь ли, они себя в отцы гуманизма записали», — подчеркнул Белик.

По его словам, Кулеба со своими угрозами в адрес России, вероятно, уже сбился со счета, а его очередной демарш Москву абсолютно не тревожит, «Крыма ему не видать».

Ранее Кулеба заявил, что Украина должна вынудить Россию прекратить агрессию. Глава МИД пообещал, что Киев вместе с партнерами продолжит создавать все условия для этого, и пригрозил Москве «серьезными проблемами».