Появилось видео мощного пожара в многоэтажке в российском городе

Cильный пожар в одном из домов в Тюмени попал на видео

В Тюмени загорелась кровля девятиэтажного жилого дома, на данный момент эвакуирован 51 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале агентства, видно, как мощный пожар охватывает район. Возгорание произошло по адресу улица Народная, дом 10. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По информации очевидцев в социальных сетях, клубы черного дыма видны из нескольких районов Тюмени.

Ранее в Екатеринбурге загорелась кровля многоэтажного дома, в результате пожара погибли два человека. Отмечается, что возгорание произошло на площади 780 квадратных метров в пятиэтажке по улице Мичурина, дом 98. Тушение производили по повышенному рангу сложности 60 человек личного состава и 20 единиц техники.