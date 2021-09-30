Николя Саркози подаст апелляцию на приговор суда

Экс-президент Франции Николя Саркози подаст апелляцию в суд после того, как его приговорили к одному году тюрьмы. Об этом сообщил адвокат Саркози Тьерри Эрзог, передает РИА Новости.

«Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно», — заявил юрист. 30 сентября суд Парижа приговорил Саркози к одному году тюрьмы за получение незаконного финансирования предвыборной кампании в 2012 году.

По решению суда политик сможет отбыть наказание вне тюрьмы. Ему позволили сесть под домашний арест с электронным браслетом. Версия следствия гласит, что Саркози почти в два раза превысил дозволенный объем финансирования кампании, хотя знал о существовании порога.

Сообщается, что в 2012 года Саркози потратил на избирательную кампанию 43 миллиона долларов. В 2007 году политик получил 150 тысяч евро наличными от наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур и потратил их на избирательную кампанию. Единоразовая сумма, которую может принять кандидат в качестве пожертвования, не может превышать 4,6 тысячи евро.

В марте этого года Саркози получил один год тюрьмы и два года условно по делу о коррупции и торговле влиянием. Аналогичные сроки получили подельники Саркози — адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибе. Оба были признаны виновными в разглашении государственной тайны.

