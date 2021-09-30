Раскрыты планы нацистов перед битвой за Москву

Перед операцией «Тайфун» в Германии шли споры о выборе направления атаки

30 сентября 1941 года вермахт начал генеральное наступление на Москву. Раскрыты планы нацистов, о которых немецкий генералитет спорил перед битвой за столицу СССР. Часть генералитета склонялась к атаке в других направлениях. Об этом заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» (Смоленская область), боец поискового отряда «Долг» Игорь Михайлов рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, ожесточенный характер боевых действий на территории СССР требовал выбора стратегических целей. Летом 1941 года военное руководство Германии разделилось на тех, кто рекомендовал атаковать столицу и сторонников ленинградского и южного направления атаки.

Немецкие военачальники понимали, что в Москве будут сконцентрированы основные силы Красной армии. Михайлов отметил, что разгром этих сил и захват столицы позволил бы разделить СССР на две ослабленные части.

В свою очередь, Ленинград обладал развитой промышленностью и базой Балтийского флота. Советские корабли представляли угрозу морским перевозкам между Германией, Швецией и Норвегией. Выбор южного направления сулил захват Киева с дальнейшим продвижением на Кавказ, который мог обеспечить Германию нефтью.

Часть командования вермахта убедила Гитлера в том, что Германия близка к победе. Военачальники предлагали ставить цели исходя из задач, которые возникнут после победы, подчеркнул Михайлов.

В августе фюрер принял решение о переносе основного удара на киевское и ленинградское направление. Это позволяло обезопасить фланги группы армий «Центр». Позже в своих мемуарах Хайнц Гудериан писал о попытках отговорить главнокомандующего от этого решения.

Лишь 6 сентября была подписана директива о переходе группы армий «Центр» в наступление на Москву. Игорь Михайлов подчеркнул, что планировалось окружить советские войска и взять столицу охватом до наступления зимы.

