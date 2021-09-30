На свадьбе у российских молодоженов украли десятки тысяч рублей

В Екатеринбурге у российских молодоженов украли десятки тысяч рублей во время свадьбы. Об этом сообщает E1.RU.

Согласно материалу, всего на торжестве из подаренных конвертов исчезли 160 тысяч рублей. Супруги обнаружили пропажу после окончания праздника, когда приехали в отель. Жених Руслан подчеркнул, что исчезли самые «жирные» конверты. «У нас есть подозрение, что конверты прощупывали, потому что забрали самые жирные. Пропал конверт моих родителей, конверт мамы жены, а также одного из друзей», — поделился он.

По словам мужчины, на мероприятии было 28 гостей, среди которых организаторы, фотограф, видеограф, ведущий, диджей и официанты из кейтеринга. Владелец базы отдыха, на которой проходило торжество, Илья Спирин, заверил, что его сотрудники не могут заходить на мероприятия — они следят только за соблюдением договора аренды, заключенного с молодоженами.

В свадебном агентстве, которое занималось организацией торжества, пояснили, что они не несут материальной ответственности за подарки молодоженов, поскольку это прописано в договоре. В то же время представитель кейтеринговой службы, организовавшей банкет, отказался от комментариев.

Отмечается, что видеонаблюдение на территории базы отсутствовало, так как многие гости не дали своего согласия быть запечатленными на видео в состоянии алкогольного опьянения.

Супруги написали заявление в полицию города Березовский. «По факту кражи в настоящее время проводится проверка. Опрашиваются и работники базы отдыха, и непосредственно участники свадебной вечеринки. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

В июне ограбившие знаменитостей на сотни миллионов рублей воры пошли под суд. Согласно материалу, семь мужчин и одна женщина в возрасте от 27 лет до 31 года, имена которых не указаны, обвиняются в краже имущества футболистов Тьяго Сильвы (Thiago Silva), Эрика Максима Шупо-Мотинга (Eric Maxim Choupo-Moting), рэпера Бубы (Booba), телеведущего Патрика Себастьена (Patrick Sebastien), шеф-повара Жан-Пьера Вигато (Jean-Pierre Vigato) и гражданина Саудовской Аравии, имя которого не называется.

