Цискаридзе рассказал о непростых отношениях с Дружининым

Народный артист России, танцор и педагог Николай Цискаридзе рассказал о непростых отношениях с хореографом Егором Дружининым. Своими воспоминаниями он поделился в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

По словам звезды балета, они с танцором знакомы благодаря супруге Дружинина и по совместительству — двоюродной сестре Цискаридзе Веронике Ицкович. Бывший премьер Большого театра выступал против брака сестры с хореографом. «Сколько лет прошло, а я их вместе не могу видеть», — поделился Цискаридзе.

«У нас с ним одни отношения, а с Вероникой немного другие, поскольку они люди разные. С Никой мы дружим с самого детства. Можем даже рассказать друг другу о таких серьезных моментах, о которых она никогда не станет говорить, ни с мамой, ни с Егором. Да и я иногда могу позволить себе поплакаться ей в жилетку», — рассказал 47-летний Цискаридзе.

По словам артиста, им с Дружининым даже пришлось пару лет прожить под одной крышей, поэтому они очень хорошо знают друг друга и не будут конфликтовать на публике. «Иногда я могу иронично нахамить Егору, но он знает, что это не со злобы, я так развлекаюсь», — добавил Цискаридзе.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о процветающих в Большом театре сексуальных домогательствах. Он отметил, что о харассменте в учреждении могли бы рассказать многие, но потерпевшие опасаются травли в свой адрес.

