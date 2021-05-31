Елизавета Боярская показала лысую Чулпан Хаматову

Звезда фильма «Адмиралъ» Елизавета Боярская показала фотографию российской актрисы Чулпан Хаматовой без волос. Новый снимок она опубликовала в Instagram.

В последнем посте 35-летняя заслуженная артистка России поделилась кадром за кулисами московского Театра Наций. Боярская снялась вместе с коллегами Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой. Последняя предстала на фотографии лысой. Отмечается, что прическа Хаматовой была изменена при помощи грима, это требовалось для спектакля. «Давненько мы не играли "Иванова"! Соскучились! Очень!» — подписала публикацию Боярская.

Подписчики звезды отметили красоту Хаматовой, даже без волос: «Сначала напугал вид Чулпан! А потом поняла, что ей все идет», «Девочки-красавицы», «Нежные». Снимок также восхитил Николая Цискаридзе, который подписан на Боярскую в соцсетях. «Любимые! Талантищи!» — эмоционально написал артист Большого театра.

Ранее в мае продюсер Игорь Крутой показал российских звезд эстрады без фотошопа. Шоумен опубликовал видео с мероприятия, посвященного 50-летию Кристины Орбакайте, на котором запечатлел знаменитостей без фильтров и ретуши.