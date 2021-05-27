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Игорь Крутой показал российских звезд без фотошопа

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Кадр: @igorkrutoy65

Продюсер Игорь Крутой показал российских звезд эстрады без фотошопа. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором запечатлел знаменитостей без фильтров и ретуши.

Шоумен поделился кадрами с прошедшего недавно мероприятия, посвященного 50-летию Кристины Орбакайте. Отмечается, что юбилей артистки посетило множество известных представителей российского шоу-бизнеса и прочих звезд первой величины.

Крутой вел любительскую съемку мероприятия на телефон с руки. В его видео знаменитости предстали такими, какие они есть в действительности. В определенный момент в кадр попала и мать Орбакайте, певица Алла Пугачева, а также исполнитель Филипп Киркоров и телеведущий Максим Галкин.

Ранее в мае голливудские актеры показали себя без фотошопа. Артисты Уилл Смит и Марк Уолберг опубликовали кадры своих изменившихся тел. «Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме», — прокомментировал Смит собственную фотографию.

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