Голливудские актеры показали располневшие тела без фотошопа

Голливудские актеры Уилл Смит и Марк Уолберг опубликовали фотографии своих изменившихся тел. «Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме», — написал Смит в Instagram, приложив свой снимок в трусах, олимпийке и тапочках на берегу пруда.

Фото опубликовано @willsmith

Впрочем, подписчики поддержали 52-летнего актера, отметив, что, несмотря на дряблый живот, он все равно выглядит подтянутым.

Вслед за Смитом фотографию фигуры без фотошопа выложил Уолберг. Он пошутил, что еще три недели назад выглядел как спортсмен, но благодаря стараниям знакомого повара от спортивной формы не осталось и следа.

Фото опубликовано @markwahlberg

«С животом ты выглядишь счастливее», — отметил в комментариях один из подписчиков Уолберга. В то же время некоторые фанаты артиста не поверили в то, что голливудский актер набрал вес просто так. «Не могу дождаться, чтобы увидеть, для какой роли это предназначено», — заявил один из комментаторов.