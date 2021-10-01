Лидер британской инди-группы Delays умер от рака

Скончался фронтмен британской инди-рок-группы Delays Грег Гилберт. Об этом сообщила супруга покойного Стэйси Хил в Facebook.

Отмечается, что причиной смерти лидера Delays стал рак кишечника, который был найден у него в 2016 году. Мужчина умер в возрасте 44 лет.

Как заявил брат исполнителя и его коллега по группе Аарон в Twitter, в последние часы семья была рядом с Гилбертом. «Грег умер, будучи окружен бесконечной любовью, которую мы и вы все подарили ему на этом пути. Словами не выразить, сколько это значило для него и для нас — то, что вы были рядом, поднимая нас ввысь, как крылатая армия», — написал Аарон Гилберт.

Известно, что несколькими неделями ранее музыкант сказал, что прекратил лечение от рака. В это время он уже находился в хосписе, где получал обезболивающие средства, и признавался, что скучает по жене и дочерям. Во время болезни Грег Гилберт не переставал заниматься музыкой, а также делился с фанатами своими стихами и рисунками.