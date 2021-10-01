При ремонте в стене нашли ящик с золотыми монетами на 80 миллионов рублей

Семья из французского города Кемпер заработала более миллиона евро (84 миллиона рублей) на кладе с золотыми монетами, который нашли в их доме. Об этом сообщает издание The Guardian.

Во время ремонта рабочие обнаружили в стене металлический ящик, в котором лежали 239 монет, отчеканенных до Великой французской революции (1789 год). Владельцы дома решили оставить четыре монеты на память, а остальные выставили на продажу. Оценщики полагали, что за них удастся выручить 250-300 тысяч евро (от 21 до 25 миллионов рублей).

Аукцион состоялся в среду, 29 сентября. Первым лотом стал золотой луидор 1646 года со стартовой ценой восемь тысяч евро (675 тысяч рублей). Он ушел с молотка за 46 тысяч евро (3,9 миллиона рублей). Столько же принесла монета 1640 года с изображением тамплиерского креста. Интерес покупателей к другим монетам также превзошел ожидания.

Владельцы дома планируют поделить заработанные деньги с рабочими, которые совершили находку.

В 2017 году сообщалось, что молодая пара из департамента Нижний Рейн на северо-западе Франции нашла в подвале своего дома около трех тысяч серебряных и золотых монет. «Счастливый» дом, который молодые люди купили в 2013 году, был построен в 1580-м.