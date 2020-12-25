Рабочие нашли в коллекторе золото стоимостью около девяти миллионов рублей

Рабочие в бельгийском Брюсселе обнаружили два золотых слитка во время работ в коллекторе. Об этом сообщает издание New York Post.

Утром во вторник, 22 декабря, команда рабочих расчищала забившийся коллектор. В ходе работ они обнаружили два золотых слитка.

Рабочие сообщили о находке в полицию. Полицейские выясняют, могло ли золото оказаться в канализации криминальным путем. Если в течение полугода сотрудникам правоохранительных органов не удастся установить владельца драгметалла, нашедшие золото получат долю от стоимости слитков.

Стоимость слитков составляет около 100 тысяч евро (9 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что cупруги из британского региона Нью-Форест нашли старинный клад, когда пропалывали свой сад. В клумбе оказались зарыты 63 золотые и одна серебряная монета.