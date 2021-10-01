Англичане начали охоту за жильем у вокзалов

В Англии отмечается повышенный спрос на жилье, находящееся близко к вокзалам и остановкам пригородных поездов, пишет Guardian. Рост интереса связывают со снятием ковидных ограничений.

По данным сайта недвижимости Rightmove, за прошедшее лето 2021 года резко увеличилось количество поисковых запросов на дома и квартиры у вокзалов, которые расположены в часе езды от крупных городов. Исследователи отметили, что возвращение англичан в офисы после отмены коронавирусных запретов и «удаленки» подтолкнуло их к охоте за жильем, от которого можно легко добраться до работы.

Так, значительно вырос спрос на дома у станций пригородных поездов за пределами Лондона в период с июня по август 2021 года. Количество поисковых запросов на дома возле вокзала Челмсфорд, который находится в 35 минутах езды от лондонского вокзала Ливерпуль-стрит, увеличилось более чем вдвое. Спрос на недвижимость в районе станции Ситтингборн в Кенте, находящейся примерно в часе езды на поезде от Лондона, увеличился на 47 процентов за тот же период.

«Потребность в переезде или поиске дополнительных площадей никуда не делась. Цифры показывают, что люди ищут баланс времени, которое они затратят для поездки на общественном транспорте в рабочие дни. Людям теперь снова необходимо тратить время на транспорт, по понятным причинам, это не входило в планы для многих англичан за последние 18 месяцев», — отметил директор отдела данных о недвижимости Rightmove Тим Баннистер.

Ранее защитники природы предложили британцам делать на плоских крышах своих домов зеленые насаждения. По их мнению, c помощью растений можно не только защитить население от последствий климатического кризиса, но и сэкономить деньги при оплате счетов за электричество.