23-летняя дочь Стива Джобса впервые вышла на подиум в топе без белья

Ева Джобс дебютировала на подиуме в рамках показа бренда Coperni на Неделе моды в Париже

Дочь основателя американской компании Apple Стива Джобса, Ева Джобс, дебютировала на Неделе моды в Париже в откровенном образе. Об этом сообщает Page Six.

23-летняя модель впервые прошлась по подиуму в рамках показа коллекции весна-лето 2022 французского бренда Coperni. Она вышла на публику в неоновом облегающем топе и черной мини-юбке с блестящим узором. При этом на фото видно, что на Джобс отсутствует нижнее белье. Ее образ дополнили белые футуристичные очки и сумка, а также вьетнамки на объемной подошве.

«Я не могу выразить словами, насколько необыкновенна эта коллекция. Для меня было честью стать частью видения Coperni», — высказалась она в подписи под публикацией в своем Instagram.

Подписчики принялись поздравлять манекенщицу в комментариях. «Вау, горжусь тобой!», «Как круто! Поздравляю!», «Ты очень красивая!», «Выглядишь нереально!», «Поздравляю тебя, прекрасная Ева!», «Идеальная», — писали они.

Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму с инсулиновой помпой на бедре. Лила Грэйс Мосс приняла участие в совместном шоу люксовых брендов Fendi и Versace. Манекенщицу засняли в боди со скрепкой в области декольте, которое украшено орнаментом золотого цвета. «Лила, спасибо за то, что показала помпу на дефиле!» — писали ей поклонники.