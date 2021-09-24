17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала

Дочь немецкой актрисы, телеведущей и бывшей супермодели Хайди Клум стала героиней обложки модного журнала Rollacoaster. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

17-летняя Лени Клум снялась в нескольких образах. Так, на первом снимке она позирует на фоне пляжа в пышном розовом мини-платье из страусиных перьев. На другом снимке она запечатлена в облегающем желтом платье из прозрачного материала и бикини такого же цвета. Публикация набрала почти 80 тысяч лайков.

Известно, что автором съемки выступил американский фотограф Макс Монтгомери (Max Montgomery), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue Italia, Marie Claire и Sunday Times.

Подписчики оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Ты очаровательна!», «Влюблена в этот образ», «Ты прекрасная юная леди, очень милая обложка», «Сногсшибательна», «Невероятная! Дочь вся в маму», «Выглядишь отлично!» — восхищались они.

В декабре Хайди Клум снялась для обложки Vogue вместе с дочерью. На размещенном в сети кадре они запечатлены в полный рост в нарядах бренда Versace. На Клум — синие брюки, красная блузка и малиновый пиджак, а на Лени — синий пиджак, зеленый топ и малиновые брюки.