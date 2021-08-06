48-летняя модель опубликовала фото в бикини и вывала споры в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась откровенными фотографиями, сделанными во время отдыха на итальянском курорте Амальфи, и вызвала споры в сети. На соответствующую серию снимков в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На опубликованных кадрах 48-летняя знаменитость позирует на яхте на фоне моря. Ее запечатлели в раздельном купальном костюме розового цвета. Образ Клум дополнили солнцезащитные очки, цепи на шее и талии, браслеты и кольца. Известно, что модель проводит отпуск в компании своего мужа, 30-летнего музыканта Тома Каулитца.

Читатели издания раскритиковали снимок звезды. «Снова она публикует эти непристойные фото. Ничего нового», «Она всего лишь игрушка для непристойных вещей, отвратительно», «Ее ногти такие же фальшивые, как и остальное тело», «Она уже слишком стара для таких фотографий», «Трусы как у моей бабушки», «У нее так много пластических операции, что если она упадет за борт, то точно не утонет», — высказывались они.

При этом другие комментаторы похвалили внешний вид Клум. «У нее идеальное тело», «Я тоже хочу в 48 лет выглядеть как Хайди», «Господи, какая прекрасная фигура», «Шикарное, спортивное телосложение», «Очень красивая, даже не верится, что ей скоро 50 лет!» — писали юзеры.

Ранее в августе Хайди Клум поделилась откровенными фото во время отдыха с семьей и была обругана в сети. На снимках звезда позирует на гидроцикле на фоне городского побережья. Модель одета в бикини с яркими цветочными и анималистичными принтами и спасательную экипировку.

