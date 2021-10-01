В Сочи задержали «просто так» пострелявшего в воздух из пистолета россиянина

В Эсто-Садке 19-летний турист выстрелил из пистолета в воздух пять раз и скрылся

В Сочи российский турист пострелял в воздух из пистолета и был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи/АДлер/Сириус».

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, около 23 часов вечера на набережной курортного поселка Эсто-Садок. По словам очевидцев, из проезжающей черной машины с армянскими номерами раздались пять выстрелов из пистолета, после чего нарушители скрылись. Местные жители сразу же сообщили о происшествии в полицию. Кому-то из людей, стоявших рядом с автомобилем, удалось сделать фото транспортного средства и номеров.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось догнать нарушителя общественного порядка по горячим следам и взять его под стражу — им оказался 19-летний житель Свердловской области. Свой поступок задержанный россиянин объяснил тем, что хотел «просто так» пострелять. Пистолет и патроны были изъяты и направлены на экспертизу.

Как сообщил «Интерфаксу» отдел полиции Адлерского района УВД по городу Сочи, в отношении туриста был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в августе в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас, популярном среди туристов курорте, был задержан полицейский, который стрелял по отдыхающим. Сообщается, что нарушитель правопорядка в момент происшествия был в состоянии сильного алкогольного опьянения.