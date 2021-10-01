Российский ведущий отказался от алкоголя на 100 дней и показал фото до и после

Радиоведущий Роман Ильич из Тюмени три месяца не употреблял алкоголь и показал изменения

Российский радиоведущий Роман Ильич из Тюмени сообщил, что отказался от алкоголя больше чем на три месяца, и удивил пользователей тем, как после этого этого изменилась его внешность. Пост об этом набрал в Twitter более десяти тысяч лайков.

На своей странице Ильич показал фотографии до и после отказа от алкоголя. В подписи к снимкам радиоведущий отметил, что они были сделаны с разницей в 100 дней.

Большинство комментаторов были приятно удивлены изменениями в его внешности, которые произошли благодаря тому, что ведущий не употреблял алкоголь. «Неприлично хорошо выглядишь, Ильич!», «Шикарный результат», «Так держать! Отличные изменения!» — написали юзеры. Одна из пользовательниц поинтересовалась, была ли у автора поста особая диета и занимался ли он физической активностью, но он не ответил на вопрос.

Другой комментатор предположил, что радиоведущий обработал фотографию после. По его мнению, Ильич сделал второй снимок на новый смартфон и воспользовался бьюти-фильтрами. Автор поста никак не отреагировал на этот комментарий.

Роман Ильич — радиоведущий, диктор, актер озвучания. Ведет шоу «Контора» на тюменской радиостанции Dipol FM.