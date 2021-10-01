Мужчина поссорился со своей девушкой в отпуске и умер

Британец отправился в отпуск в Испанию, поссорился со своей девушкой и утонул в море. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в курортном городе Аликанте в четверг, 30 сентября. Турист из Великобритании, чье имя не раскрывается, отдыхал вместе с партнершей на популярном пляже Альбуферета.

По данным издания, мужчина повздорил со своей возлюбленной, после чего решил искупаться в одиночестве. Вскоре его плавающее в воде тело обнаружили рыбаки. Они вытащили путешественника на берег и вызвали парамедиков. Врачи попытались реанимировать британца, провели искусственное дыхание, однако он уже был мертв.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, а тело утонувшего передали судмедэкспертам для вскрытия.

Ранее в сентябре российский турист умер в национальном парке в Приморье. Мужчина находился в составе туристической группы, разбившей лагерь у реки Милоградовка. В темное время суток путешественник отошел к водопаду Дивный, чтобы помыть арбуз, оступился и упал. Спустя два дня его тело обнаружили в реке.