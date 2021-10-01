Мужчина влюбился в девушку из рекламы ритуальных услуг, нашел ее и обручился

Британец влюбился в девушку с рекламного плаката и нашел способ связаться с ней

В английском городе Лонг-Итон, графство Дербишир, 56-летний Мик Брамман увидел на рекламном плакате фотографию девушки, влюбился в нее, нашел способ связаться с ней и обручился. Об этом сообщает Daily Mirror.

Однажды Брамман увидел в городе рекламу ритуальных услуг, на которой был снимок блондинки по имени Луиза Кук — директора компании-организатора похорон. Женщина настолько поразила британца, что он решил отыскать ее и познакомиться. «Она была убийственно красивой», — признался он.

Мужчина нашел страницу Кук в Facebook, отправил ей свою фотографию на фоне плаката с ее изображением и пригласил на свидание. «Сначала я не собиралась идти с ним на встречу, потому что недавно рассталась с предыдущим партнером и не хотела новых отношений. Фотография была причиной, по которой я все-таки согласилась пойти на свидание. Я подумала, что у нас похожее чувство юмора», — рассказала Кук.

Через два года после первой встречи пара обручилась. Кук и Брамман планируют пожениться в декабре в местной часовне. «Мы будем первой парой, которая поженится в часовне, и я очень благодарна, что нам это разрешили», — отметила британка.

Ранее сообщалось, что житель английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, установивший в центре Манчестера билборд с объявлением о поиске девушки, сумел найти любовь. В беседе с журналистами он выразил надежду, что «его успех подбодрит и других мужчин со средними внешними данными, которые тоже ищут любовь».

