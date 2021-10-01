Длительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе

Минтруд намерен закрепить в ТК длительность рабочего дня и правила расчета отпуска

Министерство труда и социальной защиты России объявило, что намерено закрепить в Трудовом кодексе (ТК) длительность рабочего дня и правила расчета сезонных отпусков для сотрудников, сообщают «Известия».

В настоящее время продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами. Ведомство составило новый документ, регулирующий количество рабочих часов и порядок расчета отпуска.

Действующие правила, касающиеся отпусков, установил Народный комиссариат труда СССР в «Правилах об очередных и дополнительных отпусках». Продолжительность рабочего дня определяет декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне».

В сентябре Минтруд анонсировал изменение правил назначения пособий для семей с детьми. Ведомство намерено указать беременность в законодательстве в качестве объективной причины для отсутствия заработка — от момента постановки на учет до родов. Новые правила вступят в силу до конца 2021 года.