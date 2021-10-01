Путин освободил Васильева от должности советника главы государства

Путин освободил Васильева от должности советника президента в связи с переходом в Госдуму

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Владимира Васильева после избрания его депутатом Государственной Думы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания, 1 октября.

Ранее стало известно об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову в связи с ее избранием в Госдуму. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства еще не определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка.

Кроме того, в этот же день Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы VIII созыва. Президент России назначил заседание на 12 октября.