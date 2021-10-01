Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с избранием в Госдуму

Президент России Владимир Путин освободил от должности уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову в связи с ее избранием в Государственную Думу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва», — говорится в указе.

Также Путин подписал указ о первом заседании Госдумы VIII созыва. Глава государства назначил заседание на 12 октября.

Ранее сообщалось, что Глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не приняли думские мандаты партии «Единая Россия».