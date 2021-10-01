В Кремле ответили на вопрос о новом детском омбудсмене

Песков: Путин еще не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин еще не определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка после снятия с должности детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, определился ли Путин с кандидатурой нового детского омбудсмена после перехода Кузнецовой в Государственную Думу.

Указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченной по правам ребенка в связи с ее переходом в Госдуму VIII созыва появился на официальном портале правовой информации 1 октября.