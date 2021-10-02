Разгон протестующих в Чили водометами и слезоточивым газом попал на видео

В ответ на беспорядки, в которые переросла акция протеста в чилийской столице Сантьяго, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Действия сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся разогнать протестующих, попали на видео. Кадры с места событий публикует Rutply.

Демонстрация началась 1 октября в честь двухлетней годовщины начала протестов, которые привели к изменениям в конституции, принятой еще при диктаторе Аугусто Пиночете. До приезда полицейского спецназа протестующие разожгли костры прямо на столичных улицах и праздновали вокруг них это знаменательное событие.

Протесты в Чили начались в октябре 2019 года, с выступлений студентов против коррупции, социального неравенства и роста стоимости жизни. К ноябрю того же годы столкновения протестующих с полицией обострились настолько, что правительство согласилось провести референдум. В итоге в ноябре 2020 года 78 процентов избирателей Чили проголосовали за создание новой конституции.