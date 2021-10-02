Адвокат объяснил порядок действий в случае забытых дома водительских прав

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов объяснил порядок действий, если человек во время проверки документов сотрудниками ДПС выяснил, что оставил водительское удостоверение дома, пишет «Прайм».

По словам эксперта, первым делом стоит попытаться объяснить ситуацию сотрудникам ГИБДД. Наказание за такое правонарушение не очень серьезное — водителю придется оплатить штраф в размере 500 рублей или получить предупреждение с отстранением от управления машиной.

Продолжить движение на автомобиле можно сразу в случае, если в транспортном средстве есть другой способный взять на себя управление человек с водительскими правами. Еще один способ проехать дальше — дождаться того, кто привезет забытое водительское удостоверение.

Сотрудники ГИБДД не имеют права эвакуировать автомобиль за отсутствие водительского удостоверения. Для задержания транспортного средства этого нарушения недостаточно, добавил специалист.

Ранее стало известно, что в России водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав. Им больше не придется предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их будет передавать Минздрав.