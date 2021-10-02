В Грузии задержали представившего укрытие Саакашвили владельца квартиры

Полиция Грузии задержала владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался бывший президент Михаил Саакашвили. Об этом сообщил представитель МВД Мамука Челидзе, его цитирует ТАСС.

«В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры», — заявил он.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в пятницу, 1 октября. В этот день в социальных сетях он написал, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший глава государства вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября.