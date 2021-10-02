Лукашенко порассуждал о планах Белоруссии захватить США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN пожелал ей быть объективной и честной, а также не верить, что Белоруссия хочет захватить Великобританию и США. Фрагмент интервью опубликовало издание «СБ.Беларусь сегодня».

В беседе с корреспондентом Мэтью Чансом он признался, что и сам периодически смотрит этот телеканал. «Хотелось бы, чтобы вы — солидный канал, мы смотрим дома этот канал, у меня младший сын очень хорошо разговаривает на английском, он мне часто переводит — были объективнее и честнее», — порассуждал Лукашенко. Он отметил, что мир тесный, а планета маленькая.

«И какие б мы ни были разные, нам жить с вами вместе на этой планете. Поэтому давайте жить дружно», — призвал белорусский лидер и пригласил корреспондента снова запланировать поездку Белоруссию.

«Не верьте, что мы агрессоры и что мы хотим захватить Великобританию, Соединенные Штаты Америки или отдельно Евросоюз. Нам это не нужно, и мы на это не способны», — сказал он.

Ранее Лукашенко рассказал, чем может закончиться нападение на страну. Как уточнил президент, в случае внешней агрессии Минск пойдет на еще большее сближение с Москвой. Страны, которые думают о нападении на Белоруссию, должны это «четко понимать», считает глава государства.