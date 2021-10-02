Просьба взвешиваться к полным посетителям аквапарка вызвала скандал в сети

В парке развлечений в городе Перт Австралии просили взвешиваться полных посетителей перед посещением аквапарка. Этот факт вызвал скандал среди пользователей социальных сетей. Об инциденте написало издание LADbible.

Посетители должны были взвешиваться, после чего загорался зеленый или красный свет. При красном отдыхающих просили покинуть очередь из-за слишком большого веса.

Люди назвали такую процедуру унизительной, после чего в социальных сетях аквапарк раскритиковали. Один из посетителей заявил, что наблюдал сцену, когда на весы поставили 13-летнюю девочку, но ей пришлой уйти из-за того, что она оказалась тяжелой для горки.

После скандала генеральный директор парка развлечений Эндрю Шарри заявил, что такие требования были необходимы для соблюдения мер безопасности, однако он признал их некорректными.

«Наша цель создать счастье и волшебные воспоминания», — сказал он. Он принес извинения и заявил, что в парке не хотели приносить страдания посетителям.

Ранее гость британского утреннего шоу Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») Стив Миллер (Steve Miller) разозлил телезрителей своим призывом ограничить доступ к фастфуду людям, страдающим ожирением. Во время общения с ведущими герой эфира сказал, что ресторанам быстрого питания следует отказывать в обслуживании полным посетителям.