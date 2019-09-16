Телеведущий счел травлю полезной для похудения

Ведущий британского утреннего шоу The Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) заявил, что фэтшейминг помогает людям бороться с лишним весом. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на фрагмент эфира передачи.

Морган признался, что он и его братья регулярно отпускают шуточные комментарии по поводу лишнего веса друг друга. По словам ведущего, это мотивирует его становиться стройнее.

Ведущий также осудил появление плюс-сайз модели Тесс Холлидей (Tess Holliday) на обложке модного журнала. «Мы живем в такое время идеализации жертв, когда нельзя говорить ничего плохого в адрес другого. Модели с весом 136 килограммов появляются на обложке журнала Cosmopolitan. Это неправильно», — считает он.

Кроме того, Морган обвинил соведущую Сюзанну Рейд (Susanna Reid) в том, что она каждую неделю шутит по поводу его лишнего веса, но заявил, что не имеет ничего против этого. Рейд, в свою очередь, отрицала подобные обвинения в свой адрес и поспорила с коллегой о пользе фэтшейминга. «Не думаю, что неприятные слова от других людей помогают терять вес», — сказала она.

Тесс Холлидей попала на обложку британского Cosmopolitan в августе 2018 года. На снимке Холлидей отправляет читателям воздушный поцелуй, позируя в атласном боди.

Ранее известная участница нескольких британских реалити-шоу Скарлетт Моффатт (Scarlett Moffatt) рассказала, что долгое время боялась появляться на публике из-за издевательств в связи с ее лишним весом. Девушка призналась, что негативные комментарии довели ее до депрессии, из-за которой она не хотела выходить из дома.

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