В РПЦ отсоветовали верующим россиянкам выходить замуж за неверующих мужчин

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отсоветовал верующим россиянкам выходить замуж за неверующих мужчин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин», — сказал Иларион. По его мнению, «по-настоящему верующая девушка» должна понимать, что если муж будет «антирелигиозно и антицерковно настроен», то это сломает ее судьбу и брак. «Поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем выходить замуж за такого человека», — добавил он.

Как уточнил митрополит, венчание в таком союзе невозможно. По его мнению, это означает, что брак будет непрочным и может распасться.

29 сентября РПЦ запретила священникам освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты. По словам председателя учебного комитета церкви протоиерея Максима Козлова, РПЦ освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо».

