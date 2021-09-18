В РПЦ предложили изучать иностранные языки по Евангелию

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили верующим, которые желают изучить иностранный язык, воспользоваться Евангелием от Иоанна. Такой совет дал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС РЦП) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, чтение Евангелия на английском или другом иностранном языке является хорошим способом освоить язык. Митрополит Иларион отметил, что особенно этот метод изучения подойдет верующим людям, которые знают евангельский текст.

При этом священнослужитель добавил, что пользоваться лучше стандартной версией Библии, которая вышла в печать в 1952 году, ввиду особенностей перевода. «Это проверенный перевод, свободный от современных тенденций», — пояснил он.

Ранее митрополит Иларион посоветовал девушкам проявлять больше внимания к прихожанам во время богослужений в храмах и на занятиях по катехизации. Среди них можно встретить достойного спутника жизни, заявил он.