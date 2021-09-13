В РПЦ раскрыли причины «отсутствия» футбола в России

Российские футболисты не верят в бога и поэтому показывают плохие результаты на чемпионатах в отличие от паралимпийцев, заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам спорта митрополит Митрофан, пишет РИА Новости.

Во время молебна, в котором приняли участие паралимпийцы, он раскрыл причины неудач российских игроков. Митрополит обвинил их в том, что те «гуляют на свои миллионы». «Гораздо сложнее прийти к богу веселым и здоровым — нашим футболистам, например», — раскрыл причины отсутствия побед Митрофан. Поэтому у спортсменов нет результатов, считает представитель РПЦ. «Громадная страна, а футбола нет», — подчеркнул он.

Митрофан призвал перестать мотивировать футболистов деньгами. «Они должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров», — дал он совет по развитию этого вида спорта в России. Митрополит напомнил, что паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание, а поэтому являются «избранниками бога». Победы кроятся в большом духовном потенциале, указал он.

Ранее национальная команда не сумела преодолеть групповой этап Евро-2020 и уступила Дании в заключительном матче со счетом 1:4. После этого главный тренер Станислав Черчесов покинул пост.