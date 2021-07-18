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В Чехии посчитали позорным футбол сборной России на Евро-2020

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Тренер Вернер Личка посчитал позорным футбол сборной России на чемпионате Европы

Глава Союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка раскритиковал игру сборной России на Евро-2020. Специалиста процитировал чешский iSport.cz.

Личка признался, что не ожидал от команды Станислава Черчесова настолько слабого выступления. Он отметил, что после успешной игры на чемпионате мира-2018 он рассчитывал, что российская сборная иначе покажет себя на чемпионате Европы. «В матче с Данией русские показали позорный футбол», — заявил Личка.

При этом специалист подчеркнул, что российская сборная обладает серьезным потенциалом, который не сумела реализовать на турнире. «Я могу понять, почему Северной Македонии не удалось показать игру на высоком уровне. Но что помешало России?» — удивился Личка.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России на фоне неудачи на Евро-2020. Национальная команда не сумела преодолеть групповой этап турнира и уступила Дании в заключительном матче со счетом 1:4.

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