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В РПЦ призвали искать мужа в храме

Митрополит Иларион: почаще ходите в храм и воскресную школу, чтобы найти мужа
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС РЦП) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что девушкам следует проявлять больше внимания к прихожанам во время богослужений в храмах и на занятиях по катехизации. Среди них можно встретить достойного мужчину, а впоследствии и мужа, заявил Иларион в эфире телеканала «России 24».

«Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину», — призвал митрополит Иларион.

По словам священнослужителя, он знает много историй, когда пары знакомились в храме во время богослужения. Подобные браки между прихожанами нередко становятся прочными и крепкими, поэтому стоит искать своего партнера в церкви.

Ранее в РПЦ посоветовали россиянкам манипулировать придирчивыми мужьями. По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова, женщинам следует лучше изучить своих супругов, чтобы заставить их «волчком крутиться».

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