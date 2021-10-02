Косметолог дала советы по уходу за лицом женщинам после 40

Женщинам после 40 лет необходимо уделять особое внимание увлажнению кожи лица. Такой совет дала врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова, ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, возрастная кожа нуждается в особом уходе.

«Ее нужно постоянно увлажнять, конечно, без какого-либо фанатизма. Очень важно, чтобы лицо получало достаточное количество витаминов. Это подразумевает и использование ночных и дневных кремов, и посещение кабинета косметолога», — сказала врач, посоветовав делать у профессионалов чистки лица и инъекции с витаминами.

Также Егорова рекомендовала выбирать увлажняющие средства, в которых не более 12 компонентов. При этом она призвала отдавать предпочтения легким флюидным средствам.

Кроме этого необходимо «увлажнять себя изнутри» и пить больше жидкости. Это нужно для того, чтобы сохранить подтянутое лицо, резюмировала врач.

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