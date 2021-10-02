Ветеран Великой Отечественной войны победил в популярном шоу «Голос 60+»

Ветеран, 97-летний Михаил Серебряков победил в шоу «Голос 60+» и получил миллион рублей

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков победил в популярном российском песенном шоу «Голос 60+». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

По итогам зрительского голосования пожилой артист набрал 79,5 процента голосов. В финале телепроекта исполнитель спел песни «Моя любимая» на стихи Евгения Долматовского и музыку Матвея Блантера, а также народную песню «Душечка», известную по исполнения Сергея Лемешева.

Победителю вручили один миллион рублей и сертификат на запись сольной песни. Михаил Серебряков рассказал, что планирует и дальше заниматься музыкальной деятельностью.

Ранее финалистка конкурса «Голос. Дети» на Первом канале Алиса Трифонова рассказала, какие качества нужны, чтобы попасть на шоу. Артистка отметила, что только хороших вокальных данных недостаточно для участия в проекте.

