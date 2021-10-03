Беременная жена российского бизнесмена пропала после странного СМС

Под Гатчиной после странного СМС пропала беременная жена бизнесмена. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что 46-летний российский предприниматель позвонил в полицию и сообщил, что в ночь с 1 на 2 октября его супруга ушла из дома и не вернулась. Самого мужчины дома в этот момент не было.

По информации издания, о случившемся бизнесмену сообщил сын пропавшей. После этого ему на телефон пришло странное СМС-сообщение от супруги: «Нужно срочно 10 миллионов рублей, все серьезно. Когда соберете, пишите сюда». После этого женщина на связь не выходила. Ее телефон отключен.

Пропавшая россиянка находится на пятом месяце беременности.