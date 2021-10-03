Переводчица Путина рассказала о трудностях на саммите с Байденом

Работу переводчиков президента больше всего осложняет ажиотаж, который создают журналисты. Об этом рассказала второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД, переводчица президента Владимира Путина Дарья Мандрова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возник хаос из-за поведения американских делегатов, которые пытались криком упорядочить работу журналистов. Трудности в итоге возникли даже у президентов, наблюдавших за действиями репортеров.

«Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает не слышно», — сказала Мандрова.

Ранее сообщалось, что Путин случайно подслушал проходившее по видеосвязи совещание членов правительства, когда пришел на свое рабочее место. «Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится», — сказал президент.