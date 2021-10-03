Путин высказался о сотрудничестве России и Германии в международных вопросах

Развитие сотрудничества России и Германии, в том числе в рамках международной повестки, полностью бы отвечало интересам обоих государств. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме, направленной российским лидером Владимиром Путиным своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю национального праздника — Дня германского единства. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал объединение Германии важным историческим событием, «ознаменовавшим окончание холодной войны и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами».

Он также высказался о важности развития двустороннего сотрудничества между странами в разных областях, отметив, что усилия в этом направлении отвечают интересам российского и немецкого народов.